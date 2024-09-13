Морпехи ЧФ показали, что оставили отступающие боевики в Курской области

В Курской области привычный пейзаж уже через несколько сотен метров сменяется разбитыми до основания домами. Здесь шли ожесточенные бои, украинские боевики пытались прорваться в соседний поселок.



Искореженные и сожженные они превратились в груду металла, в наступлении здесь участвовали наемники, тела до сих пор лежат в лесу. Боевики пытались закрепиться, позиции оборудовали в домах.

В выгоревшем дотла поле - чудом уцелела только маленькая кирпичная часовня. Поселок отбили за несколько дней, но здесь до сих пор - небезопасно. Почти всю дорогу пищит детектор дронов.

После захода в «серую зону» дальше идти приходится пешком. Когда киевские формирования отступали, оставили за собой сплошное минное поле. На дороге лежит «Лепесток», наступив на который в лучшем случае можно потерять ногу.

Противник остановлен, но все еще пытается огрызаться. В начале вторжения боевики прорывались к деревне Гирьи, чтобы создать здесь крупный логистический узел и плацдарм для наступления.

«Двигались они со Спального - переехали железную дорогу - началась хаотичная стрельба в разные стороны с 30-ки. Проехали они буквально километр и наш БТР их уже встретил огнем», - рассказал командир противотанкового взвода с позывным Ураган.

Два мощных наката противника морпехи 810-й бригады Черноморского флота отбивали вместе со спецназом. Тогда ВСУ потеряли семь БТР и десятки боевиков. Пытались отступить и на «Буцефале», но попали под удар артиллерии.

Противник в лобовые атаки давно не ходит. Пытаются закрепиться, «зарыться» в землю. Работают из укрытий - запускают ударные дроны, например, как Баба Яга, которая кружила над нашими позициями.



Один из коптеров засекли и обезвредили наши разведчики. Они на чеку круглые сутки. Контролируют местность. Операторы беспилотников следят за перемещениями противника, который зачастую сам себя и выдает.



На опубликованных кадрах очередная группа солдат ВСУ пыталась спрятаться в застройке. После первого сброса - все бросились врассыпную. Шансов выжить у того, кто нырнул в здание, не было.

Оставшихся бойцов наши операторы отследили в поле, за ними подтянулись остальные - огромной толпой пытались спрятаться в ближайших домах.

В другой позиции - солдаты ВСУ прятались в подвалах. Разведка засекла двоих. Координаты передали минометному расчету.

«Противник выдыхается, но при этом пытается по-прежнему проводить активные наступательные действия. Пленные из разных частей - берем, начиная от штурмовых бригад и заканчивая пограничной стражей - тут, судя по всему, ввиду больших потерь используется сборный состав», - рассказал военнослужащий с позывным Боцман.

Бойцы 810-й бригады морской пехоты постоянно пополняют автопарк трофейной техникой врага. В оврагах американские страйкеры, французские и канадские бронемашины.

Ранее морпехи ЧФ показали уничтоженные бронетранспортеры VAB и Stryker ВСУ в Курской области. Успешно выполнить задачу им удалось благодаря своевременному обнаружению противника и быстрой реакции.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.