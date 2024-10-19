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Цивилева в ВСЦ обсудила вопросы обеспечения соцгарантий военнослужащих

В ходе совещания замминистра обороны отметила, что существуют проблемы взаимодействия, которые необходимо решить.
2024-10-19 15:54:42
© Фото: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева провела селекторное совещание с руководством военно-медицинских организаций МО РФ и Военно-социальным центром (ВСЦ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе мероприятия рассмотрели проблемные вопросы взаимодействия и обмена данными между госпиталями и ВСЦ по предоставлению положенных выплат военным, доставки документов бойцов и их учета в единой базе для предотвращения дублирования информации, а также взаимодействия специалистов ВСЦ с госпиталями.

«У нас существуют проблемы взаимодействия, потому что очень много серьезных насущных проблем, болезненных проблем и никакой военнослужащий не забудет, что ему положены определенные выплаты и социальные гарантии», – сказала Анна Цивилева.

Кроме того, были затронуты вопросы доукомплектования штатов военно-медицинских организаций и ВСЦ, совершенствования качества оказания медпомощи, обеспечения санитарно-курортного лечения и цифровизации услуг.

Также замминистра подчеркнула, что задача ВСЦ - стать единым окном для решения всех вопросов военных по примеру МФЦ. Анна Цивилева напомнила, что планируется запустить филиалы центра во всех регионах на базе отделений фонда «Защитники Отечества».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Совещание #всц #Анна Цивилева
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