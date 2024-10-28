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РАН: облако солнечной плазмы окутало Землю со скоростью около 600 км/с

В ближайшие сутки ученые могут объявить о мощной магнитной буре на Земле.
Ян Брацкий 2024-10-28 16:39:26
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

До Земли долетело второе облако солнечной плазмы. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

«Бурь пока нет (магнитное поле Земли держится), хотя воздействие, в целом, сильное. Несмотря на то, что удар идет краем», - сообщили в пресс-службе ЛСА.

Скорость солнечного вещества составляет 600 километров в секунду, а его температура около 700 тысяч градусов. По дороге к Земле вещество значительно остыло, уточнили ученые.

Запаса «прочности» земной магнитосферы хватит на сегодня, считают в ЛСА, позже, вероятнее всего, будет объявлена магнитная буря.

Напомним, во время магнитных бурь могут отмечаться сбои в работе энергетических систем, спутниковой и низкочастотной радионавигации. Последствия солнечных вспышек ощущают на себе и люди с хроническими заболеваниями или ослабленным здоровьем. В этот период лучше воздержаться от физической активности и чрезмерных нагрузок.

#Наука #космос #Земля #вспышка #солнце #магнитная буря
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