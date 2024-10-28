Telegram заблокировал канал Russia Today на Украине

Мессенджер Telegram заблокировал аккаунт Russia Today на Украине, в качестве причины называются «нарушения местного законодательства». Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское издание «Страна».

При попытке открыть канал появляется надпись о том, что тот недоступен из-за нарушений. Однако конкретных обоснований для введения ограничений не приводится. По данным издания, связанные с RT Telegram-каналы также оказались заблокированными.

Напомним, в сентябре США ввели санкции в отношении телекомпании якобы за «российские тайные операции по глобальному влиянию». Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на случившееся, заявив, что «не зря прожила жизнь».