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Telegram заблокировал канал Russia Today на Украине

Теперь для жителей Украины появляется надпись о том, что канал якобы нарушает местное законодательство.
Елизавета Кондрикова 2024-10-28 16:12:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мессенджер Telegram заблокировал аккаунт Russia Today на Украине, в качестве причины называются «нарушения местного законодательства». Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское издание «Страна».

При попытке открыть канал появляется надпись о том, что тот недоступен из-за нарушений. Однако конкретных обоснований для введения ограничений не приводится. По данным издания, связанные с RT Telegram-каналы также оказались заблокированными.

Напомним, в сентябре США ввели санкции в отношении телекомпании якобы за «российские тайные операции по глобальному влиянию». Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на случившееся, заявив, что «не зря прожила жизнь».

#Украина #блокировка #Telegram #Telegram-канал #мессенджер #Russia Today
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