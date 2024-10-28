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Политолог призвал не питать иллюзий после победы оппозиции в Литве

Социал-демократическая партия Литвы победила на парламентских выборах, получив 52 места из 141, сообщила Главная избирательная комиссия.
Ян Брацкий 2024-10-28 15:39:24
© Фото: Alfredas Pliadis XinHua Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Результаты парламентских выборов в Литве, на которых победили оппозиционные силы, никак не отразятся на отношениях официальных Вильнюса и Москвы. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Не нужно питать иллюзий относительно победы оппозиции на выборах в литовский сейм. Они набрали голоса, будут с кем-то договариваться, но изменений по отношению к России не будет. Это местная оппозиция, часть ее уже в руководстве страны. Более того, партия поддерживает увеличение оборонного бюджета. Для Литвы это общий план НАТО по противодействию России», - сказал Михайлов.

Кроме того, для Литвы уже заготовлен сценарий, по которому западные покровители будут действовать после окончательного провала киевского режима, полагает эксперт.

«Литва - маленькая страна, которая будет после украинского режима пытаться раскачивать обстановку. Ими будут пользоваться. Я не вижу перспектив для России в победе социал-демократов. У страны будет прозападный курс, однозначно. Вопрос в том, насколько она будет усиливать антироссийскую риторику. Это будет видно по ситуации на Украине», - высказался политолог.

Напомним, во втором туре парламентских выборов в Литве победу одержала Социал-демократическая партия. В сейме страны ее представители займут 52 кресла из 141.

#Россия #Выборы #голосование #политолог #Сейм #Литва #наш эксклюзив
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