Политолог призвал не питать иллюзий после победы оппозиции в Литве

Результаты парламентских выборов в Литве, на которых победили оппозиционные силы, никак не отразятся на отношениях официальных Вильнюса и Москвы. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Не нужно питать иллюзий относительно победы оппозиции на выборах в литовский сейм. Они набрали голоса, будут с кем-то договариваться, но изменений по отношению к России не будет. Это местная оппозиция, часть ее уже в руководстве страны. Более того, партия поддерживает увеличение оборонного бюджета. Для Литвы это общий план НАТО по противодействию России», - сказал Михайлов.

Кроме того, для Литвы уже заготовлен сценарий, по которому западные покровители будут действовать после окончательного провала киевского режима, полагает эксперт.

«Литва - маленькая страна, которая будет после украинского режима пытаться раскачивать обстановку. Ими будут пользоваться. Я не вижу перспектив для России в победе социал-демократов. У страны будет прозападный курс, однозначно. Вопрос в том, насколько она будет усиливать антироссийскую риторику. Это будет видно по ситуации на Украине», - высказался политолог.

Напомним, во втором туре парламентских выборов в Литве победу одержала Социал-демократическая партия. В сейме страны ее представители займут 52 кресла из 141.