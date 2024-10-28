МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оппозиционная партия победила на парламентских выборах в Литве

Социал-демократы займут в сейме 52 места из 141.
Сергей Лебедев 2024-10-28 08:09:16
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Литве во втором туре парламентских выборов победила оппозиционная Социал-демократическая партия. В сейме страны она займет 52 места из 141. Об этом сообщает телеканал «360»  со ссылкой на Генеральную избирательную комиссию.

Второе место заняла победившая на прошлых выборах партия «Союз Отечества - Литовские христианские демократы». Ей досталось 29 мандатов. Еще 20 мест в сейме получат представители «Зари над Неманом».

Кроме того, в парламент прошли еще пять партий. Они получат от одного до 14 мандатов.

Отмечается, что явка на выборах составила 41,31%. Это на 11% ниже, чем в первом туре.

#в стране и мире #Выборы #оппозиция #Сейм #Литва #Парламент #Социал-демократы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 