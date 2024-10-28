Оппозиционная партия победила на парламентских выборах в Литве

В Литве во втором туре парламентских выборов победила оппозиционная Социал-демократическая партия. В сейме страны она займет 52 места из 141. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Генеральную избирательную комиссию.

Второе место заняла победившая на прошлых выборах партия «Союз Отечества - Литовские христианские демократы». Ей досталось 29 мандатов. Еще 20 мест в сейме получат представители «Зари над Неманом».

Кроме того, в парламент прошли еще пять партий. Они получат от одного до 14 мандатов.

Отмечается, что явка на выборах составила 41,31%. Это на 11% ниже, чем в первом туре.