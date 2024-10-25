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Украинский танк разлетелся на куски в курском приграничье

Вражеский танк ликвидировали операторы FPV-дрона - детонация боекомплекта разорвала его на части.
2024-10-25 16:43:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области. 

Танк был обнаружен военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата. 

При этом танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в курском приграничье. 

После обнаружения по танку противника применили FPV-дрон. Добившись точного попадания, российские военные уничтожили танк - у него детонировал боекомплект. 

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили полсотни боевиков авиабомбой ФАБ-3000 в Курахово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#танк #беспилотники #Курская область #спецоперация #уничтожение #FPV-дрон
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