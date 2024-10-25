Украинский танк разлетелся на куски в курском приграничье

Минобороны России публикует кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области.
Танк был обнаружен военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата.
При этом танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в курском приграничье.
После обнаружения по танку противника применили FPV-дрон. Добившись точного попадания, российские военные уничтожили танк - у него детонировал боекомплект.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили полсотни боевиков авиабомбой ФАБ-3000 в Курахово.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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