Украинский танк разлетелся на куски в курском приграничье

Минобороны России публикует кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области.

Танк был обнаружен военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата.

При этом танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в курском приграничье.

После обнаружения по танку противника применили FPV-дрон. Добившись точного попадания, российские военные уничтожили танк - у него детонировал боекомплект.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили полсотни боевиков авиабомбой ФАБ-3000 в Курахово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.