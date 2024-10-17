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Су-35С сопроводил Су-34 с бомбами для удара по ВСУ в Курской области

Удар наносился фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-10-17 14:39:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский истребитель Су-35С сопроводил истребитель-бомбардировщик Су-34, который наносил удар по неприятелю в приграничье Курской области. Об этом сообщает МО РФ.

«Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ», - проинформировали в Минобороны.

Ведомство уточнило, что Су-34 сбросил на цели фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Выполнив задачу, самолеты вернулись на аэродром. Разведка доложила, что цели были успешно поражены.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #армия #су-34 #Курская область #МО РФ
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