Су-35С сопроводил Су-34 с бомбами для удара по ВСУ в Курской области

Российский истребитель Су-35С сопроводил истребитель-бомбардировщик Су-34, который наносил удар по неприятелю в приграничье Курской области. Об этом сообщает МО РФ.

«Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ», - проинформировали в Минобороны.

Ведомство уточнило, что Су-34 сбросил на цели фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Выполнив задачу, самолеты вернулись на аэродром. Разведка доложила, что цели были успешно поражены.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.