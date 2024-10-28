Летчики уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска

Минобороны России показало кадры уничтожения украинского пункта временной дислокации в районе Волчанска в Харьковской области.

Пункт временной дислокации противника был обнаружен в результате разведывательных мероприятий, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Координаты цели передали летчикам ВКС России. Они поразили ее точным попаданием авиабомбы, оборудованной универсальным модулем планирования и коррекции.

В МО РФ отметили, что в момент нанесения удара в пункте временной дислокации находился комсостав одного из украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили авиабомбой пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.