Летчики уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска

Минобороны России показало кадры уничтожения украинского пункта временной дислокации в районе Волчанска в Харьковской области.
Пункт временной дислокации противника был обнаружен в результате разведывательных мероприятий, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Координаты цели передали летчикам ВКС России. Они поразили ее точным попаданием авиабомбы, оборудованной универсальным модулем планирования и коррекции.
В МО РФ отметили, что в момент нанесения удара в пункте временной дислокации находился комсостав одного из украинских подразделений.
Ранее сообщалось, что ВКС России поразили авиабомбой пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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