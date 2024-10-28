МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчики уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска

ВКС России применили авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции.
2024-10-28 13:46:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры уничтожения украинского пункта временной дислокации в районе Волчанска в Харьковской области. 

Пункт временной дислокации противника был обнаружен в результате разведывательных мероприятий, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Координаты цели передали летчикам ВКС России. Они поразили ее точным попаданием авиабомбы, оборудованной универсальным модулем планирования и коррекции. 

В МО РФ отметили, что в момент нанесения удара в пункте временной дислокации находился комсостав одного из украинских подразделений. 

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили авиабомбой пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Харьковская область #летчики #Волчанск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 