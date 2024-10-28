ВСУ потеряли более 350 боевиков на Курском направлении за сутки

Противник потерял более 350 боевиков за сутки боев на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, неприятель лишился семи единиц бронетехники - в это число вошла одна боевая машина пехоты и шесть других боевых бронированных машин.

Российские войска на Курском направлении уничтожили семь украинских орудий полевой артиллерии, включая пять САУ Paladin, а также три миномета, командно-штабную машину и 17 автомобилей.

Российское оборонное ведомство отметило, что за сутки в плен сдалось три боевика ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Цукурино на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.