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ВСУ потеряли более 350 боевиков на Курском направлении за сутки

Также российским военнослужащим удалось уничтожить семь единиц бронетехники.
2024-10-28 13:33:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Противник потерял более 350 боевиков за сутки боев на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, неприятель лишился семи единиц бронетехники - в это число вошла одна боевая машина пехоты и шесть других боевых бронированных машин. 

Российские войска на Курском направлении уничтожили семь украинских орудий полевой артиллерии, включая пять САУ Paladin, а также три миномета, командно-штабную машину и 17 автомобилей. 

Российское оборонное ведомство отметило, что за сутки в плен сдалось три боевика ВСУ. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Цукурино на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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