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Салюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата с делегацией из ЮАР

В ходе встречи были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами двух стран в различных областях.
2024-10-28 13:55:33
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Москву прибыла военная делегация ЮАР во главе с командующим Национальными силами обороны генералом Рудзани Мафваньей. В российской столице прибывшие гости обсудят с российской стороной двустороннее военное сотрудничество.

Мафванья принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова. В церемонии также участвовали члены военной делегации ЮАР, военный оркестр и почетный караул 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Официальная часть переговоров прошла в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России.

«Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения», - подчеркнул в Салюков.

В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ЮАР #армия #Минобороны России #салюков #МО РФ
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