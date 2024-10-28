Салюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата с делегацией из ЮАР

В Москву прибыла военная делегация ЮАР во главе с командующим Национальными силами обороны генералом Рудзани Мафваньей. В российской столице прибывшие гости обсудят с российской стороной двустороннее военное сотрудничество.

Мафванья принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова. В церемонии также участвовали члены военной делегации ЮАР, военный оркестр и почетный караул 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Официальная часть переговоров прошла в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России.

«Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения», - подчеркнул в Салюков.

В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.