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Салюков поздравил личный состав с Днем Сухопутных войск

В ряды войск поступает все больше добровольцев, принявших верное решение помочь своей стране в трудный час, сказал главнокомандующий Сухопутными войсками.
2024-10-01 05:44:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Главком в своем обращении назвал личный состав войск однополчанами.

Салюков отметил, что в этом году самому многочисленному виду ВС РФ исполняется 474 года. И все эти годы Сухопутные войска играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.

«В истории Вооруженных сил навечно вписаны мужество и отвага солдат и офицеров, проявленные ими на полях многочисленных сражений, в которых закалялась слава и мощь русского оружия», - сказал генерал армии.

Десятки тысяч бойцов в эти дни на западной границе страны, как их отцы и деды, освобождают мир от нацизма и его приспешников, отметил Салюков. В ряды войск поступает все больше добровольцев, принявших верное решение помочь своей стране в трудный час, сказал он.

Главнокомандующий Сухопутными войсками поздравил профессорско-преподавательский состав вузов и военно-учебных центров, работников предприятий ОПК.

«Победное слово за нами», - сказал Салюков.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем Сухопутных войск.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Сухопутные войска #олег салюков #день сухопутных войск #главнокомандующий
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