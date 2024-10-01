Салюков поздравил личный состав с Днем Сухопутных войск

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Главком в своем обращении назвал личный состав войск однополчанами.

Салюков отметил, что в этом году самому многочисленному виду ВС РФ исполняется 474 года. И все эти годы Сухопутные войска играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.

«В истории Вооруженных сил навечно вписаны мужество и отвага солдат и офицеров, проявленные ими на полях многочисленных сражений, в которых закалялась слава и мощь русского оружия», - сказал генерал армии.

Десятки тысяч бойцов в эти дни на западной границе страны, как их отцы и деды, освобождают мир от нацизма и его приспешников, отметил Салюков. В ряды войск поступает все больше добровольцев, принявших верное решение помочь своей стране в трудный час, сказал он.

Главнокомандующий Сухопутными войсками поздравил профессорско-преподавательский состав вузов и военно-учебных центров, работников предприятий ОПК.

«Победное слово за нами», - сказал Салюков.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем Сухопутных войск.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.