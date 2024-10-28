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Начало массовой драки из-за девушки в Сочи попало на видео

10 человек ожидает суд по административным статьям после потасовки.
Карина Тазетдинова 2024-10-28 13:27:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Момент начала массовой драки в Сочи попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «Звезды».

На видео можно увидеть толпу людей. Известно, что после потасовки задержали 23 человека, 10 из которых ожидают суда по административным статьям.

На кадрах двое парней начинают толкать друг друга, их окружают несколько десятков человек. Причиной конфликта, по данным местной полиции, является девушка. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Сам инцидент произошел 27 октября вечером на улице Труда. В результате массовой драки пострадал 17-летний парень, который отказался писать заявление и не обратился в больницу.

#Сочи #суд #массовая драка #наш эксклюзив #административное наказание
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