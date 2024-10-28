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В Сочи произошла массовая драка из-за девушки, 23 человека задержаны

Пострадавший, 17-летний парень, отказался от заявления в полицию и обращения в медучреждение.
Карина Тазетдинова 2024-10-28 10:56:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

После массовой драки в Сочи установлено 23 участника, все доставлены в полицейский участок. В том числе к административной ответственности привлечены 10 человек, они ожидают решения суда. В отношении них составлены административные протоколы по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.

«Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участника инцидента, 10 из них привлечены к административной ответственности», - следует из сообщения местной полиции.

Известно, что инцидент произошел 27 октября вечером на улице Труда. На кадрах видно, как две толпы молодых людей избивают друг друга.

В результате массовой драки пострадал 17-летний парень, который отказался от написания заявления и обращения в медучреждение. Полиция сообщила, что причиной потасовки стал конфликт из-за девушки, проводится проверка.

#в стране и мире #Сочи #Драка #полиция #Административная ответственность
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