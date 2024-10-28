Экипаж Т-80БВМ разгромил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы танкистов опубликовало Минобороны России.
Танкисты получили разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов и направились на заранее подготовленную закрытую огневую позицию.
Экипаж несколькими выстрелами разгромил опорный пункт и минометный расчет ВСУ, которые осложняли продвижение наших штурмовиков.
Механик-водитель танка с позывным Крен рассказал об украинских военнопленных, с которыми он столкнулся во время спецоперации.
«Шесть человек, горем убитые все. В возрасте мужики, и просто уже в глазах пустота. Они сидят и боятся. Их перепугали, что у нас их будут пытать или еще что-то, а у нас такого нет», - сказал он.
По словам танкиста, боевые машины с завода приходят с антидроновой защитой, но экипаж все равно доводит танк по своему опыту.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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