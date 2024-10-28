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Экипаж Т-80БВМ разгромил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Опорный пункт и минометный расчет ВСУ осложняли продвижение наших штурмовиков.
2024-10-28 07:31:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы танкистов опубликовало Минобороны России.

Танкисты получили разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов и направились на заранее подготовленную закрытую огневую позицию.

Экипаж несколькими выстрелами разгромил опорный пункт и минометный расчет ВСУ, которые осложняли продвижение наших штурмовиков.

Механик-водитель танка с позывным Крен рассказал об украинских военнопленных, с которыми он столкнулся во время спецоперации.

«Шесть человек, горем убитые все. В возрасте мужики, и просто уже в глазах пустота. Они сидят и боятся. Их перепугали, что у нас их будут пытать или еще что-то, а у нас такого нет», - сказал он.

По словам танкиста, боевые машины с завода приходят с антидроновой защитой, но экипаж все равно доводит танк по своему опыту.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #танкисты #штурмовики #Т-80БВМ #Опорный пункт #красноармейское направление
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