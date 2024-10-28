МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дочь маршала Конева показала подаренную украинцами вышиванку

Благодарные за освобождение от нацистов украинцы очень любили полководца.
Сергей Лебедев 2024-10-28 12:41:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева показала вышиванку, подаренную благодарными за освобождение от нацистов украинцами. Полководец не носил ее, но бережно хранил, и она осталась в отличном состоянии до наших дней.

«Ему часто дарили традиционную рубашку, которую сейчас многие на Украине носят. Это одна из вышиванок, которую папа хранил», - рассказала телеканалу «Звезда» Наталья Конева.

Украинцы любили военачальника не только за победу над врагом, но и за спасение урожая.

«Отец издал указ, и войска Степного фронта приступили к сбору урожая. Косили эти хлеба, которые просто уже пригибались. А отец, как человек крестьянских корней, понимал, что урожай нужно убирать вовремя, иначе он может быть потерян... И несмотря на то что фронт вел серьезные боевые действия, только что завершилось взятие Харькова, тем не менее наша армия косила этот хлеб», - вспоминает дочь маршала.

Напомним, ровно 80 лет назад советские войска полностью освободили Украину от немецко-фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года завершилась Восточно-Карпатская операция, в ходе которой красноармейцы выбили последние соединения оккупантов из Закарпатья.

#Украина #освобождение #Маршал #иван конев #наш эксклюзив #урожай #вышиванка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 