Дочь маршала Конева показала подаренную украинцами вышиванку

Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева показала вышиванку, подаренную благодарными за освобождение от нацистов украинцами. Полководец не носил ее, но бережно хранил, и она осталась в отличном состоянии до наших дней.

«Ему часто дарили традиционную рубашку, которую сейчас многие на Украине носят. Это одна из вышиванок, которую папа хранил», - рассказала телеканалу «Звезда» Наталья Конева.

Украинцы любили военачальника не только за победу над врагом, но и за спасение урожая.

«Отец издал указ, и войска Степного фронта приступили к сбору урожая. Косили эти хлеба, которые просто уже пригибались. А отец, как человек крестьянских корней, понимал, что урожай нужно убирать вовремя, иначе он может быть потерян... И несмотря на то что фронт вел серьезные боевые действия, только что завершилось взятие Харькова, тем не менее наша армия косила этот хлеб», - вспоминает дочь маршала.

Напомним, ровно 80 лет назад советские войска полностью освободили Украину от немецко-фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года завершилась Восточно-Карпатская операция, в ходе которой красноармейцы выбили последние соединения оккупантов из Закарпатья.