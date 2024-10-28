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От Донбасса до Закарпатья: 80 лет назад Украину освободили от фашистов

28 октября 1944 года завершилась Восточно-Карпатская операция.
Сергей Лебедев 2024-10-28 09:01:45
© Фото: Олег Кнорринг, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ровно 80 лет назад советские войска освободили Украину от немецко-фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года завершилась Восточно-Карпатская операция, в ходе которой красноармейцы выбили последние соединения оккупантов из Закарпатья.

Отступая, гитлеровцы оборудовали несколько линий обороны, включая систему дотов, рвов и опорных пунктов, минных и проволочных заграждений. Дополнительную защиту им давала и горная местность. Как вспоминал командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев, в военной истории не было задач такой сложности.

В освободительной операции принимали участие все четыре украинских фронта, которыми в разное время командовали Георгий Жуков, Родион Малиновский, Николай Ватутин и Федор Толбухин, чьи памятники сегодня стали целью для украинских неонацистов.  

«Памятник разрушили. Могилу пока не трогают, но ведь тоже могут. Я знаю один факт, что наши ребята-артиллеристы, которые "Градами" стреляют, пишут на снарядах "От Ватутина" или "За Ватутина". В СВО помнят Ватутина. И знают, что он освобождал и воевал именно в этих местах», - говорит внук генерала РККА Николая Ватутина, историк и журналист Александр Ватутин.

Бесчеловечная гитлеровская оккупация длилась более 40 месяцев. В ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова. Немецко-фашистские захватчики уничтожили свыше 16 тысяч промышленных предприятий. Общие потери населения Украины за время оккупации оцениваются в 8-10 миллионов человек.

#СССР #ВОВ #Украина #освобождение #ркка #Оккупация #Восточно-Карпатская операция
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