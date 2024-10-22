Расчет Д-30 группировки «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет буксируемого орудия Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил украинский пункт управления БПЛА на Красноармейском направлении. Видео с боевой работой артиллеристов продемонстрировало Министерство обороны РФ.

«Получив координаты цели от разведчиков соединения, артиллеристы навели орудие и несколькими выстрелами уничтожили пункт управления БПЛА противника, замаскированный в лесополосе», - говорится в сообщении.

На записи показано, как расчет Д-30 наводит орудие на цель и ведет огонь. Видно, как происходит заряжание снаряда и гильзы с метательным зарядом, а также сама стрельба.

От начала проведения расчетов до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Помогают артиллеристам операторы беспилотников. Координаты передаются на пункт управления, после чего по противнику наносится удар.

В описании к кадрам сказано, что после поражения вражеского объекта артиллеристы спрятали орудие и укрылись в блиндажах, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.