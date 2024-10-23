Расчеты 152-мм орудий 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» показали уничтожение укрепленных позиций ВСУ на Херсонском направлении. На видео попал момент удара наших артиллеристов по дому, где находились украинские боевики.

Укрытие ВСУ заметила воздушная разведка. Противник спрятался в заброшенном доме, его координаты сразу передали на пункт управления артиллерией, после чего цель уничтожил расчет «Мста-С».

Артиллеристы группировки войск «Днепр» выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций украинских националистов, а также лодки противника на правом берегу Днепра.

Ранее расчет Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Получив координаты цели от разведчиков, наши военнослужащие навели орудие и несколькими выстрелами уничтожили ее.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.