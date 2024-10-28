Актер из «Сватов» Максим Шпаковский умер в Севастополе из-за ДТП

В результате ДТП погиб актер севастопольского Драматического театра Черноморского флота имени Лавренева Максим Шпаковский.

«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, - Максим Александрович Шпаковский», - следует из сообщения пресс-службы театра.

Артист снялся в таких работах, как «Сваты-4», «Спецназ-2», «Сармат», «Исаев», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Ялта-45», «Синдром дракона», «Легавый-2», «Один против всех», «Жена олигарха», «Солнцепек».

В театре также выразили соболезнования родным и близким Максима Шпаковского.