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«Солнцепек» расчистил путь штурмовикам на Северском направлении

Расчет выполнил задачу по уничтожению хорошо укрепленного опорного пункта ВСУ.
2024-09-19 07:20:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» разгромил опорный пункт ВСУ на Северском направлении.

Кадры объективного контроля боевой работы военнослужащих общевойскового объединения «Южной» группировки войск показало Минобороны России.

Бойцы скрытно переместили машину на заранее подготовленную позицию и нанесли удар.

Расчет выполнил задачу по уничтожению хорошо укрепленного опорного пункта ВСУ. Это упростило задачу штурмовым подразделениям.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Украина #ВСУ #тос-1а «солнцепек» #Тяжелая огнеметная система #Опорный пункт #Северское направление
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