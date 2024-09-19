«Солнцепек» расчистил путь штурмовикам на Северском направлении

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» разгромил опорный пункт ВСУ на Северском направлении.
Кадры объективного контроля боевой работы военнослужащих общевойскового объединения «Южной» группировки войск показало Минобороны России.
Бойцы скрытно переместили машину на заранее подготовленную позицию и нанесли удар.
Расчет выполнил задачу по уничтожению хорошо укрепленного опорного пункта ВСУ. Это упростило задачу штурмовым подразделениям.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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