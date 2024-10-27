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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Толчки в регионе зафиксировали в 7:49 мск. Эпицентр обнаружили в акватории Кроноцкого залива.
Глеб Владовский 2024-10-27 09:28:46
© Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 километрах восточнее села Мильково. По данным датчиков, сейсмособытие ощущалось на территории краевой столицы силой до 2 баллов», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что угроза цунами не объявлялась.

Ранее в ведомстве опубликовали справочную информацию об опасности стихийного бедствия, в результате которого могут пострадать 14 населенных пунктов.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #МЧС России #толчки
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