На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 километрах восточнее села Мильково. По данным датчиков, сейсмособытие ощущалось на территории краевой столицы силой до 2 баллов», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что угроза цунами не объявлялась.

Ранее в ведомстве опубликовали справочную информацию об опасности стихийного бедствия, в результате которого могут пострадать 14 населенных пунктов.