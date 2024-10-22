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В МЧС РФ предупредили об угрозе цунами для 14 городов на Дальнем Востоке

По данным ведомства, от стихийного бедствия в регионе также могут пострадать еще несколько десятков населенных пунктов.
Глеб Владовский 2024-10-22 07:25:34
© Фото: Chinafotopress/ZUMAPRESS/Globallookpress

В Дальневосточном регионе 14 городов подвержены воздействию цунами. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

Уточняется, что стихия может поразить участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под угрозой цунами также находятся несколько десятков населенных пунктов.

«Основным поражающим фактором при цунами являются мощные, высокие волны, обрушивающиеся на побережье. Они распространяются с большой скоростью (от 50 до 1000 км/ч). Опасность цунами заключается еще и в том, что за первой волной следует, как правило, ряд повторных, более мощных», - пояснили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что интенсивность цунами в регионе оценивается по условной шестибалльной шкале.

UPD (8:00 мск): в МЧС РФ опровергли информацию о том, что распространялось предупреждение о грядущем цунами. Опубликованная на сайте ведомства информация является справочной и является напоминанием о правилах безопасности.

#в стране и мире #МЧС РФ #Дальний Восток #цунами
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