В МЧС РФ предупредили об угрозе цунами для 14 городов на Дальнем Востоке

В Дальневосточном регионе 14 городов подвержены воздействию цунами. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

Уточняется, что стихия может поразить участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под угрозой цунами также находятся несколько десятков населенных пунктов.

«Основным поражающим фактором при цунами являются мощные, высокие волны, обрушивающиеся на побережье. Они распространяются с большой скоростью (от 50 до 1000 км/ч). Опасность цунами заключается еще и в том, что за первой волной следует, как правило, ряд повторных, более мощных», - пояснили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что интенсивность цунами в регионе оценивается по условной шестибалльной шкале.

UPD (8:00 мск): в МЧС РФ опровергли информацию о том, что распространялось предупреждение о грядущем цунами. Опубликованная на сайте ведомства информация является справочной и является напоминанием о правилах безопасности.