МИД Венгрии: вмешательство извне не помешало народу Грузии выразить свою волю

Победа правящей партии патриотов «Грузинская мечта» говорит о том, что народ Грузии выразил свою волю. Так прокомментировал парламентские выборы в стране министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом», - написал в соцсетях дипломат.

Сийярто также подчеркнул, что Будапешт продолжит оказывать Тбилиси помощь в евроинтеграции вне зависимости от того, будет ли Венгрия председательствовать в ЕС или нет.

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набрала 55,3% голосов после подсчета с более чем 54% участков.