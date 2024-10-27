Российские военнослужащие захватили образцы трофейного вооружения, оставленного боевиками ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видеозапись с трофеями, среди которых боеприпасы к крупнокалиберному пулемету М2 Browning, известному как Ma Deuce, предоставило Минобороны РФ.

На кадрах видно, что украинские боевики, при отступлении с опорного пункта, оставили огромное количество иностранного вооружения, в том числе гранатометы, пулеметы и боеприпасы к ним. По словам разведчиков гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Восток», среди трофеев также были американские ПТРК Javelin.

По словам наших бойцов, трофейное оружие иностранного производства попадается нередко. Часть образцов передается командования, а что-то применяется в бою против их бывших хозяев.

«Всё, что там находится, считаем трофеями. Что-то используем в своих интересах, что-то передаем командованию. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили все в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран», - рассказал военнослужащий с позывным Платон.

Ранее сообщалось, что штурмовикам группировки войск «Центр» удалось захватить боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.