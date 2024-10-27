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Палестина поддержала предложение расширить «Ближневосточный квартет»

В правящих кругах Палестины всецело поддержали предложение российского президента Владимира Путина о том, чтобы расширить «Ближневосточный квартет».
Марина Крижановская 2024-10-27 06:06:36
© Фото: IMAGO Ulmer Globallookpress

Руководство Государства Палестина положительно отреагировало на предложение расширить некогда созданный «Ближневосточный квартет». С таким предложением ранее выступил президент РФ Владимир Путин.

Во время проведения в Казани XVI саммита БРИКС он выдвинул идею восстановить и расширить работу «квартета» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Палестинская сторона одобряет это, так как такой шаг мог бы укрепить роль этого объединения на пути к миру в ближневосточном регионе. Об этом РИА Новости сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении "квартета", поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», - рассказал он агентству во время саммита БРИКС.

Квартет по ближневосточному урегулированию («Ближневосточный квартет») арабо-израильского конфликта был создан в 2002 году в Испании, Мадриде. В объединение вошли посредники - Евросоюз, Россия, США и ООН. В настоящее время «Ближневосточный квартет» не проявляет активности.

Палестино-израильский (ближневосточный) конфликт резко обострился после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства. При этом они убивали жителей приграничных населенных пунктов и захватывали заложников. Затем Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, и начал наносить по нему удары, а также по отдельным районам Ливана и Сирии, после чего началась наземную операция в анклаве.

Год спустя, 7 октября 2024 года, в секторе Газа погибли 41 870 палестинцев и 97 166 были ранены, согласно отчету министерства здравоохранения Газы.

#Россия #в стране и мире #ООН #сша #ЕС #Ближний Восток #Израиль #Владимир Путин #палестина #Ближневосточный квартет
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