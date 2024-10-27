МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Курской области десантники захватили трофейный автомобиль «Казак»

На этом автомобиле перемещались боевики батальона «Кракен»* (запрещен в РФ).
2024-10-27 05:53:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры с эвакуированным с поля боя трофейным бронеавтомобилем «Казак» ВСУ. Наши бойцы захватили его в одном из приграничных районов Курской области.

Очередной трофейный бронеавтомобиль украинского производства доставили в расположение гвардейского десантно-штурмового полка силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ.

«Получилось затрофеить аппарат в ходе боев. На этих автомобилях заходил нацистский батальон «Кракен»*. Когда наши штурмовые отряды их начали выбивать, они начали на нем уходить и застряли в торфяном болоте. Машина провалилась полностью, по колеса», - рассказал механик-водитель с позывным Мотор.

Эвакуация проходила в два этапа. Сначала провели инженерную разведку, чтобы обеспечить безопасность личного состава и техники, затем - непосредственно операцию по перемещению бронемашины. Ее выдернули из болота, привели в рабочее состояние, завели и доставили в ремонтное подразделение.

В руки российских военнослужащих автомобиль попал без критических повреждений. После небольшого ремонта удалось восстановить практически все узлы и агрегаты. Специалисты заменили некоторые элементы электропроводки и восстановили поврежденные детали.

Ранее штурмовики группировки войск «Центр» захватили бронеавтомобиль ВСУ на Красноармейском направлении. Им оказалась боевая машина пехоты YPR-765 из Голландии.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бронеавтомобиль #ВСУ #казак #трофейная техника
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 