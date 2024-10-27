В Курской области десантники захватили трофейный автомобиль «Казак»

Минобороны России опубликовало кадры с эвакуированным с поля боя трофейным бронеавтомобилем «Казак» ВСУ. Наши бойцы захватили его в одном из приграничных районов Курской области.

Очередной трофейный бронеавтомобиль украинского производства доставили в расположение гвардейского десантно-штурмового полка силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ.

«Получилось затрофеить аппарат в ходе боев. На этих автомобилях заходил нацистский батальон «Кракен»*. Когда наши штурмовые отряды их начали выбивать, они начали на нем уходить и застряли в торфяном болоте. Машина провалилась полностью, по колеса», - рассказал механик-водитель с позывным Мотор.

Эвакуация проходила в два этапа. Сначала провели инженерную разведку, чтобы обеспечить безопасность личного состава и техники, затем - непосредственно операцию по перемещению бронемашины. Ее выдернули из болота, привели в рабочее состояние, завели и доставили в ремонтное подразделение.

В руки российских военнослужащих автомобиль попал без критических повреждений. После небольшого ремонта удалось восстановить практически все узлы и агрегаты. Специалисты заменили некоторые элементы электропроводки и восстановили поврежденные детали.

Ранее штурмовики группировки войск «Центр» захватили бронеавтомобиль ВСУ на Красноармейском направлении. Им оказалась боевая машина пехоты YPR-765 из Голландии.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.