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Военнослужащие срочной службы задали вопросы участникам СВО

В телемосте участвовали саперы, выполняющие задачи на Авдеевском направлении.
2024-06-30 06:31:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции состоялся телемост между бойцами инженерно-саперного полка группировки войск «Центр», выполняющими задачи на Авдеевском направлении, и военными, проходящими службу по призыву в Тюменской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Участники СВО рассказали о повседневных буднях, боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами на передовой. Кроме того, они поведали о задачах, которые выполняют саперы при наступлении наших подразделений на позиции ВСУ, и о способах борьбы с беспилотниками.

Также опытные бойцы обратились с напутственным словом к подрастающему поколению, пояснив важность курса подготовки молодого бойца. В завершение они ответили на все интересующие молодых военных вопросы и убыли к местам выполнения боевых задач.

«Я считаю, что такие мероприятия нужны. Важность их в том, что ребята могут пообщаться с теми, кто находится в зоне СВО, и услышать все интересующие вопросы не из интернета, а напрямую», - отметил заместитель командира инженерного взвода с позывным «Леший».

Напомним, подобные телемосты проводятся регулярно. Так, например, ранее бойцы группировки войск «Центр» пообщались с курсантами военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В ходе диалога обсудили заботу о личном составе, управление подразделением в бою, а также поговорили о важности принимаемых командирами решений. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Саперы #МО РФ #Центр #телемост #СВО
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