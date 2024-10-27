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Ноутбук стал причиной пожара двухкомнатной квартиры в Петербурге

В двухкомнатной петербургской квартире вспыхнул пожар из-за оставленного на зарядке ноутбука, который хозяин только забрал из ремонта.
Дарина Криц 2024-10-27 04:28:56
© Фото: МЧС РФ

Петербургские пожарные потушили огонь, возникший из-за ноутбука, оставленного в квартире и подключенному к зарядному устройству.

Инцидент произошел в двухкомнатной квартире на улице Бестужевской. В результате пожарные МЧС России ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

«Выяснилось, что хозяин недавно забрал ноутбук из ремонта. Спасатели оперативно потушили огонь», - приводит «360» информацию ведомства.

Накануне в Екатеринбурге развлекательное шоу омрачилось пожаром из-за вспыхнувших роботов.

В здании «Екатеринбург-Экспо» один за другим загорелись устройства, по версии МЧС, сначала загорелся зарядный блок электроробота. Позднее пожар произошел с еще двумя экземплярами робототехники.

#в стране и мире #пожар #Санкт-Петербург #ноутбук
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