Ноутбук стал причиной пожара двухкомнатной квартиры в Петербурге

Петербургские пожарные потушили огонь, возникший из-за ноутбука, оставленного в квартире и подключенному к зарядному устройству.

Инцидент произошел в двухкомнатной квартире на улице Бестужевской. В результате пожарные МЧС России ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

«Выяснилось, что хозяин недавно забрал ноутбук из ремонта. Спасатели оперативно потушили огонь», - приводит «360» информацию ведомства.

Накануне в Екатеринбурге развлекательное шоу омрачилось пожаром из-за вспыхнувших роботов.

В здании «Екатеринбург-Экспо» один за другим загорелись устройства, по версии МЧС, сначала загорелся зарядный блок электроробота. Позднее пожар произошел с еще двумя экземплярами робототехники.