На развлекательном шоу в Екатеринбурге вспыхнули роботы

В Екатеринбурге во время развлекательного шоу в здании «Екатеринбург-Экспо» один за другим загорелись роботы.

Как пишет «360», ссылаясь на пресс-службу МЧС России, сначала загорелся зарядный блок электроробота. Дежурившие на месте происшествия спасатели ликвидировали возгорание на площади 0,5 квадратных метра.

Через час еще один робот вспыхнул в рабочей зоне на улице. Отмечается, что его своими силами потушила администрация мероприятия.

Позднее еще один робот загорелся прямо на сцене. Его также потушила администрация. В результате происшествия пострадавших не оказалось.