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На развлекательном шоу в Екатеринбурге вспыхнули роботы

Пострадавших в результате воспламенения роботов на развлекательном шоу в Екатеринбурге нет.
Игнат Далакян 2024-10-26 17:40:12
© Фото: Чемпионат «Битва роботов»/https://vk.com/champbitvarobotov

В Екатеринбурге во время развлекательного шоу в здании «Екатеринбург-Экспо» один за другим загорелись роботы.

Как пишет «360», ссылаясь на пресс-службу МЧС России, сначала загорелся зарядный блок электроробота. Дежурившие на месте происшествия спасатели ликвидировали возгорание на площади 0,5 квадратных метра.

Через час еще один робот вспыхнул в рабочей зоне на улице. Отмечается, что его своими силами потушила администрация мероприятия.

Позднее еще один робот загорелся прямо на сцене. Его также потушила администрация. В результате происшествия пострадавших не оказалось.

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