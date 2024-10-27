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LBC: «Хезболла» заявила о готовности к прекращению огня

Движение заявило о готовности к прекращению огня при условии включения Ливана в мирные инициативы по сектору Газа.
Игнат Далакян 2024-10-27 22:28:15
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress

Шиитское движение «Хезболла» готово к прекращению огня при включении Ливана в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал LBC, ссылаясь на источник.

Уточняется, что спикер ливанского парламента Набих Берри принформировал Катар и Египет о предложении шиитского движения разделить фронты и выполнить положение резолюции СБ ООН 1701, которая предполагает прекращение огня между Израилем и Ливаном в случае включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа.

Ранее палестинское руководство поддержало предложение России расширить «ближневосточный квартет». С таким предложением выступил ранее президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани.

#в стране и мире #Ближний Восток #Хезболла #ливан
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