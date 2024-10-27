LBC: «Хезболла» заявила о готовности к прекращению огня

Шиитское движение «Хезболла» готово к прекращению огня при включении Ливана в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал LBC, ссылаясь на источник.

Уточняется, что спикер ливанского парламента Набих Берри принформировал Катар и Египет о предложении шиитского движения разделить фронты и выполнить положение резолюции СБ ООН 1701, которая предполагает прекращение огня между Израилем и Ливаном в случае включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа.

Ранее палестинское руководство поддержало предложение России расширить «ближневосточный квартет». С таким предложением выступил ранее президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани.