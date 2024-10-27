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Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над тремя российскими регионами

Украинские войска попытались атаковать Брянскую, Белгородскую и Курскую области.
2024-10-27 21:39:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«С 15.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило российское оборонное ведомство.

Отмечается, что 22 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области. Три беспилотника - над Белгородской областью, и еще один дрон перехватили над территорией Курской области.

Ранее российское военное ведомство заявляло о перехвате 51 беспилотника ВСУ над Россией. Большую часть украинских дронов уничтожили над Тамбовской областью. В этом регионе силы ПВО перехватили 18 беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #беспилотники
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