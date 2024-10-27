Финансовая поддержка Украины сократится при победе Дональда Трампа, но и Камала Харрис может столкнуться с трудностями при согласовании бюджета в конгрессе США, сообщает Bloomberg. Россия не поддерживает любую помощь Киеву со стороны Запада.

Отмечается, что президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября станут переломным моментом для Киева, который зависит от финансирования от Вашингтона. ЕС и Киев обеспокоен тем, что возможная победа Трампа приедет к территориальным уступкам со стороны Украины.

Ранее упоминалось, что в сенате обвинили Байдена в том, что он мало делает для урегулирования конфликта на Украине. Бездействие Белого дома может ослабить доверие будущего руководителя страны.