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Bloomberg: Харрис столкнется со сложностями при помощи Украине

Камала Харрис при победе столкнется со сложностями при получении помощи для Украины.
Таисия Кваша 2024-10-27 19:17:33
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Финансовая поддержка Украины сократится при победе Дональда Трампа, но и Камала Харрис может столкнуться с трудностями при согласовании бюджета в конгрессе США, сообщает Bloomberg. Россия не поддерживает любую помощь Киеву со стороны Запада.

Отмечается, что президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября станут переломным моментом для Киева, который зависит от финансирования от Вашингтона. ЕС и Киев обеспокоен тем, что возможная победа Трампа приедет к территориальным уступкам со стороны Украины.

Ранее упоминалось, что в сенате обвинили Байдена в том, что он мало делает для урегулирования конфликта на Украине. Бездействие Белого дома может ослабить доверие будущего руководителя страны.

#в стране и мире #Украина #сша #Камала Харрис
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