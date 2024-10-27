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Москвичам рассказали, когда в столицу нагрянут первые метели

Уже 31 октября - 1 ноября в Москву придут минусовая температура и сильный ветер.
Игнат Далакян 2024-10-27 18:44:18
© Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Первые метели москвичи увидят уже в середине следующей недели - снег, минусовая температура и сильный ветер придут в столицу 31 октября-1 ноября. Об этом рассказал «Звезде» метеоролог Александр Шувалов.

«Этот перелом в погоде начнется со следующей недели. 30 это произойдет это в Санкт-Петербурге, 31 октября - 1 ноября это ждет Москву», - сказал он.

В выходные снегом припорошит Липецк, Воронеж, Орел и Курск. Но, скорее всего, снежный покров растает быстро, отметил специалист.

Специалист добавил, что грядущая неделя будет сопровождаться сильными колебаниями давления и, начиная с со среды, сильным ветром.

«Не исключено, что в выходные мы увидим первые метели в Москве и Подмосковье», - сказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предзимье следует ожидать в конце октября. По словам синоптика, значительное похолодание ожидается только в последние дни октября.

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