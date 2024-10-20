Москвичей предупредили, что предзимье можно ожидать в конце октября

Осень, которая в этом году и так избаловала москвичей теплой погодой, продолжит согревать жителей столицы на следующей неделе. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре со «Звездой».

Следующая неделя начнется с высокой температуры, которая превышает климатическую норму на 5℃. Ночная температура в понедельник составит от 0 до +5℃, а днем – 9-14℃ тепла.

Во вторник может пройти «символический» дождь. Утром ожидается от 1 до 6℃ со знаком плюс, а после полудня - +6-12℃.

В среду высока вероятность скоротечных дождей, предупредил метеоролог. Ночью ожидается 2-7℃, в середине дня – 8-13℃ со знаком плюс.

В четверг похолодает, не обойдется без дождей. Минимальная температура воздуха +1-6℃, после полудня - 6-11℃. В пятницу температура будет почти такая же, без значительных изменений, отметил синоптик.

А вот в выходные распогодится. По ночам от 0 до +5℃, в разгар дня +7-12℃, что на четыре градуса теплее многолетней нормы.

«Такой температурный фон на три недели отстает от климатического календаря», - предупредил собеседник «Звезды».

Глубокую осень с затяжными дождями и резким похолоданием стоит ожидать в последние дни октября.

«Тогда начинается подготовка осени к передаче эстафеты климатической зиме», - отметил Евгений Тишковец.

Ранее синоптик Михаил Леус на вопрос о смене автомобильных шин на зимние ответил, что до конца октября можно смело ездить на летней резине. Сейчас этим вопросом могут озадачиться только те, кто ежедневно сидит за рулем и утром, и днем, и вечером.