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Врач объяснила, чем грозит ношение линз в сауне и бассейне

По словам офтальмолога, контактные линзы могут вызвать воспалительное заболевание и даже потерю глаза, если не снимать их в бане, сауне или бассейне.
Игнат Далакян 2024-10-27 16:00:16
© Фото: martin schrampf/imageBROKER/Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Контактные линзы способны вызвать воспалительное заболевание роговицы и даже потерю глаза, если не снимать их при посещении бань, саун и бассейнов. Об этом рассказала «Звезде» врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, бактерии акантамебного кератита живут в пресной воде, паре или капельках взвести, они способны попасть под линзу и быстро размножаться.

«В этой среде очень удобные условия для размножения. Считается, что акантомеба чувствует себя наиболее комфортно под контактной линзой, где тепло, есть питательная среда, достаточно влаги. И размножаются они очень быстро», - рассказала специалист.

При заболевании у человека появляется отек, покраснение глаза, ощущение инородного тела, слезотечение и светобоязнь, отметила врач. Даже если заболевание удалось приостановить, нередко происходит обострение, и оно становится хроническим, предупредила врач.

Офтальмолог также предупредила, что в худшем случае, воспаление может привести не только к потере зрения, но и потере глаза в целом.

Ранее СМИ сообщали о девушке из Техаса, которая ослепла на один глаз после купания в бассейне в контактных линзах. Полтора месяца она ощущала боль в глазах, затем врачи выявили у нее акантамебных паразитов.

#глаз #офтальмолог #наш эксклюзив #контактные линзы
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