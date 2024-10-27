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Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинский народ

Белорусский лидер отметил, что окончание конфликта на Украине сейчас зависит только от самого Зеленского.
Таисия Кваша 2024-10-27 14:23:06
© Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, что украинскому лидеру не жалко свой народ, у него преобладают амбиции, поэтому он не идет на скорейшее прекращение конфликта.

По словам белорусского лидера, Зеленскому плевать на народ Украины, судя по его поведению. Лукашенко добавил, что у главы киевского режима «амбиции возымели место».

«Но это не место для амбиций. Поэтому действительно - не жалко», - ответил Лукашенко на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина на саммите БРИКС в Казани.

Лукашенко также заявил, что завершение военных действий уже зависит «не от коллективного Запада, сколько от самого Владимира Зеленского».

«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского», - отметил глава государства.

Белорусский президент добавил, что Запад обещал Зеленскому поддержку, вместо давления.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал срочно начать переговоры с Россией. Он отметил, что одной из основ переговоров должно стать достижение «баланса интересов» обеих сторон.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Александр Лукашенко #украинский конфликт
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