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В Верховной раде призвали срочно начать переговоры с Россией

Депутат Шевченко подчеркнул, что необходим «баланс интересов». При этом, он полностью исключил капитуляцию.
Глеб Владовский 2024-10-27 09:04:14
© Фото: Ukraine Presidency/Globallookpress

Украина должна срочно начать мирные переговоры с Россией. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

«И чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы на этих переговорах условия для Украины», - приводит его слова RT.

Политик подчеркнул, что для проведения мирных переговоров необходимы две основы. Первая заключается в достижении «баланса интересов» обеих сторон. В качестве второй он назвал субъективное восприятие лиц, принимающие условия договора, в отношении друг друга.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина ведет себя иррационально, когда речь заходит про переговоры.

#Украина #Верховная рада #переговоры #мирные переговоры по Украине #евгений шевченко
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