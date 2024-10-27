В Верховной раде призвали срочно начать переговоры с Россией

Украина должна срочно начать мирные переговоры с Россией. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

«И чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы на этих переговорах условия для Украины», - приводит его слова RT.

Политик подчеркнул, что для проведения мирных переговоров необходимы две основы. Первая заключается в достижении «баланса интересов» обеих сторон. В качестве второй он назвал субъективное восприятие лиц, принимающие условия договора, в отношении друг друга.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина ведет себя иррационально, когда речь заходит про переговоры.