Украинские боевики потеряли тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства. Об этом впервые сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Белая гора, Успеновка, Зализянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка в ДНР.

В результате ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что подразделения группировка войск «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.