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В Минобороны впервые сообщили об уничтожении израильского радара ieMHR

«Южная» группировка войск уничтожила в том числе до 720 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США и 11 автомобилей.
2024-10-27 14:17:09
© Фото: Leonardo DRS

Украинские боевики потеряли тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства. Об этом впервые сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Белая гора, Успеновка, Зализянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка в ДНР.

В результате ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что подразделения группировка войск «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #Южная группировка войск #ieMHR
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