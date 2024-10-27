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ВС РФ освободили Измайловку в ДНР

Операцию по освобождению провели подразделения группировки войск «Центр».
2024-10-27 12:15:34
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что освобождение состоялось в ходе активных наступательных действий.

Также подразделения «Центра» нанесли поражение силам пяти бригад ВСУ в районах донецких населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря. Отражены11 контратак украинских боевиков.

Потери противника в зоне ответственности группировки за сутки составили - до 600 боевиков, один танк, два бронетранспортера Viking производства Швеции, один боевая машина пехоты, четыре автомобиля. Также уничтожены два орудия Д-20, одна противотанковая пушка «Рапира», гаубица «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.

Ранее «Южная» группировка войск освободила в Донецкой Народной Республике населенный пункт Александрополь. В день освобождения противник потерял более 740 боевиков.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение #группировка «Центр»
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