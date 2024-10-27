В Израиле не менее 35 человек пострадали от врезавшегося в остановку грузовика

Не менее 35 человек пострадали в результате врезавшегося в автобусную остановку в Тель-Авиве. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

Уточняется, что из 35 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии, другие пять человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 20 получили легкие травмы.

По данным полиции, в настоящее время происшествие не рассматривается как теракт. При этом сообщается, что один из гражданских застрелил водителя грузовика.

«Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его. Обстоятельства инцидента все еще расследуются», - сообщили в пресс-службе полиции.

В Израиле нередко происходят теракты на фоне обострения конфликта с сектором Газа. Так, 6 октября на автовокзале в Беэр-Шеве на юге страны 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби открыл огонь. В результате погиб мирный житель.