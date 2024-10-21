Перечислены способы не попасться на мошенников при оплате ЖКУ

Мошенники стали использовать поддельные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги и могут похищать деньги с помощью QR-кодов или даже завладеть доступом к банковским приложениям. Поэтому следует внимательно изучить платежку перед оплатой. Об этом «Звезде» рассказал председатель Московского жилищного союза, член Комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Эксперт отметил, что электронные системы платежей лучше не использовать, если нет полной уверенности в их безопасности. Самый безопасный способ оплаты - с помощью стационарного компьютера или при личном визите в банк. Также стоит внимательно изучать реквизиты счета, на который зачисляются средства.

Как рассказала «Звезде» руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, использование QR-кода для перевода опасно, так как он не отображает реквизитов счета. Для того чтобы защититься, можно настроить платежи в банковском приложении, где уже «зашиты» правильные банковские данные.

«Никто не обращает внимания на реквизиты, поэтому деньги могут отправляться не на тот адрес. Это напоминает электронные письма от сервисов или маркетплейсов, но в адресе изменена одна буква. Здесь такая же механика. Нужно сравнить ИНН - если платежка отличается от предыдущей, то на это стоит обратить внимание», - рассказала Лазарева.

Ранее юрист Андрей Костянов объяснил, что нужно делать, если жильцу в квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) пришли слишком большие суммы за месяц. В этом случае помогут своевременная передача показаний и использование более экономичного оборудования.