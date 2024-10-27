В Бундесбанке назвали насмешкой предложение РФ о сотрудничестве

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложение России о сотрудничестве, сообщает Bloomberg.

«Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022 года», — заявил Нагель.

Немецкий политик связал экономические проблемы ФРГ с конфликтом на Украине и объявил сотрудничество с Россией недопустимым.

Напомним, что недавно газета Berliner Zeitung назвал спад в экономике Германии наибольшим с 1945 года. Отмечается, что конфликт на Украине сильно ударил по автомобильному и производственному сектору, а также подорвал рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца.