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В Бундесбанке назвали насмешкой предложение РФ о сотрудничестве

Глава организации считает недопустимым сотрудничество с Россией.
Глеб Владовский 2024-10-27 11:41:25
© Фото: Horst Galuschka/dpa/Globallookpress

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложение России о сотрудничестве, сообщает Bloomberg.

«Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022 года», — заявил Нагель.

Немецкий политик связал экономические проблемы ФРГ с конфликтом на Украине и объявил сотрудничество с Россией недопустимым.

Напомним, что недавно газета Berliner Zeitung назвал спад в экономике Германии наибольшим с 1945 года. Отмечается, что конфликт на Украине сильно ударил по автомобильному и производственному сектору, а также подорвал рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #Бундесбанк
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