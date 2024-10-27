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Министр Попович: российские активы в Сербии будут защищены

Сербский министр рассказал о давлении со стороны Запада.
Таисия Кваша 2024-10-27 10:32:57
© Фото: Soeren Stache/dpa/Globallookpress

Российские активы в Сербии будут надежно защищены. Такое заявление сделал в интервью ТАСС министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

«Любой иностранный инвестор защищен касательно своего капитала в Сербии. Я могу сказать, что российский капитал в Сербии будет абсолютно защищен, потому что это наша политика. Таково международное право, и мы соблюдаем международное право», - сказал он.

Министр также заявил, что из-за наличия большого количества активов Газпрома и других российских компаний Сербия подвергается давления со стороны Европы и США.

«Вот чем циничен Запад. Они говорят про демократию, про свободу капитала, про защиту капитала, правильно? И потом арестовывают российские активы. О чем говорить? Это цинизм, правильно?» - отметил он.

Ранее стало известно, что странам «Большой семерки» удалось договориться о выдаче кредита Украине на сумму около 50 миллиардов долларов. Кредит будет в дальнейшем погашен за счет замороженных российских активов.

#в стране и мире #Сербия #Ненад Попович #активы РФ
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