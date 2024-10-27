Министр Попович: российские активы в Сербии будут защищены

Российские активы в Сербии будут надежно защищены. Такое заявление сделал в интервью ТАСС министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

«Любой иностранный инвестор защищен касательно своего капитала в Сербии. Я могу сказать, что российский капитал в Сербии будет абсолютно защищен, потому что это наша политика. Таково международное право, и мы соблюдаем международное право», - сказал он.

Министр также заявил, что из-за наличия большого количества активов Газпрома и других российских компаний Сербия подвергается давления со стороны Европы и США.

«Вот чем циничен Запад. Они говорят про демократию, про свободу капитала, про защиту капитала, правильно? И потом арестовывают российские активы. О чем говорить? Это цинизм, правильно?» - отметил он.

Ранее стало известно, что странам «Большой семерки» удалось договориться о выдаче кредита Украине на сумму около 50 миллиардов долларов. Кредит будет в дальнейшем погашен за счет замороженных российских активов.