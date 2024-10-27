Опубликованы имена погибших при крушении вертолета под Кировом

Стали известны имена погибших при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области. Список погибших опубликовал Первый зампредседателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов.

На борту находились фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких, пилот Валентин Комлев и врач Александр Гыска.

«Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Невосполнимая потеря», - написал в своем Телеграм-канале Курдюмов.

Напомним, что в субботу, 26 октября, в Кировской области совершил жесткую посадку медицинский вертолет. Точная причина происшествия не указывается.