Число жертв при крушении вертолета Ми-2 в под Кировом возросло до 4

Обнаружено тело четвертого погибшего после крушения вертолета Ми-8 санавиации в Кировской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее стало известно о жесткой посадке вертолета санаваиации в Кировской области. На борту находились четыре человека: пилот, врач и два фельдшера. Вертолет принадлежит частной компании ООО «Вяткаавиа», которая находится в Кирове. Губернатор области Александр Соколов сообщил, что пациентов на борту не было.