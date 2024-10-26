МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число жертв при крушении вертолета Ми-2 в под Кировом возросло до 4

На борту упавшего вертолета находились пилот, врач и два фельдшера.
Игнат Далакян 2024-10-26 20:03:51
© Фото: МЧС России

Обнаружено тело четвертого погибшего после крушения вертолета Ми-8 санавиации в Кировской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее стало известно о жесткой посадке вертолета санаваиации в Кировской области. На борту находились четыре человека: пилот, врач и два фельдшера. Вертолет принадлежит частной компании ООО «Вяткаавиа», которая находится в Кирове. Губернатор области Александр Соколов сообщил, что пациентов на борту не было.

#вертолет #Кировская область #крушение #Трагедия #Санавиация #Ми-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 