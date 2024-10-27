Во Франции украинских беженцев попросили покинуть соцжилье до 31 октября

Украинских беженцев выселяют из соцжилья в департаменте Мерт и Мозель во Франции. Об этом пишет издание Le Monde.

«В регионе Гранд-Эст украинские беженцы получают письма с просьбой освободить дома на том основании, что они им не подходят. Это уже вызвало гнев украинских ассоциаций», - говорится в публикации.

По мнению властей, украинцы не сделали все необходимое для «профессиональной интеграции и расширения прав и возможностей», чтобы их можно было направить на путь полноценной интеграции в стране. Автор статьи подчеркнул также, что в последнее время Европа сокращает поддержку украинских беженцев.

Ранее Норвегия ужесточила правила въезда для беженцев из Украины. Теперь статус беженца не смогут получить те, кто живет в безопасных, по мнению норвежских властей, регионах. Безопасными считаются Львов, Волынь, Тернополь, Закарпатье, Ровно и Ивано-Франковск.