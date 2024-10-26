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Хачанов одержал победу в полуфинале турнира АТР-500

Россиянин Хачанов вышел в финал турнира АТР-500 (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в Вене.
Дарина Криц 2024-10-26 23:58:04
© Фото: Александар Джорович, РИА Новости

Теннисист из России Карен Хачанов обыграл австралийского коллегу Алекса де Минаура и вышел в финал турнира АТР-500.

Встреча россиянина и австралийца закончилась со счетом 6:2, 6:4. Де Минаур является десятой ракеткой мира.

Матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) проходил в Вене и продлился всего полтора часа. Как сообщает Life, Хачанов оформил девять подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету соперника из Австралии всего четыре эйса и один брейк-поинт.

Теперь россиянину Карену Хачанову предстоит встретиться в финале с британцем Джек Дрейпер, они поборются за титул чемпиона. Призовой фонд турнира АТР-500 составит 2,38 миллиона евро.

 

#в стране и мире #теннис #Карен Хачанов #выход в финал #турнир АТР-500
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