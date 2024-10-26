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Новый населенный пункт впервые за 30 лет появился в Курской области

Новый населенный поселок носит название Меркурий.
Глеб Владовский 2024-10-26 07:48:31
© Фото: Минсельхоз России

Впервые за 30 лет в Курской области появился новый населенный пункт. Об этом сообщили в Минсельхозе России.

Новый агропоселок получил название Меркурий. Его строительством в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий занималась ГК «Агропромкомплектация»

«Ключи от нового жилья получили первые новоселы - 30 семей. Строительство продолжается: уже готовы 20 домов, и еще примерно столько же сдадут в следующем году», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в новом населенном пункте создана инфраструктура для комфортной жизни сотрудников предприятия и их семей: спортивный комплекс, магазин, детский сад.

#в стране и мире #Курская область #Минсельхоз РФ #населенный пункт
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