Новый населенный пункт впервые за 30 лет появился в Курской области

Впервые за 30 лет в Курской области появился новый населенный пункт. Об этом сообщили в Минсельхозе России.

Новый агропоселок получил название Меркурий. Его строительством в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий занималась ГК «Агропромкомплектация»

«Ключи от нового жилья получили первые новоселы - 30 семей. Строительство продолжается: уже готовы 20 домов, и еще примерно столько же сдадут в следующем году», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в новом населенном пункте создана инфраструктура для комфортной жизни сотрудников предприятия и их семей: спортивный комплекс, магазин, детский сад.