Новый населенный пункт впервые за 30 лет появился в Курской области

Впервые за 30 лет в Курской области появился новый населенный пункт. Об этом сообщили в Минсельхозе России.
Новый агропоселок получил название Меркурий. Его строительством в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий занималась ГК «Агропромкомплектация»
«Ключи от нового жилья получили первые новоселы - 30 семей. Строительство продолжается: уже готовы 20 домов, и еще примерно столько же сдадут в следующем году», - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в новом населенном пункте создана инфраструктура для комфортной жизни сотрудников предприятия и их семей: спортивный комплекс, магазин, детский сад.
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