Психолог рассказала, когда ребенку можно заводить аккаунт в соцсетях

Заводить аккаунты в соцсетях детям необходимо после того, когда им будет 12 лет. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» детский психолог Дарья Дугенцова.

По словам Дугенцовой, прежде всего, родители должны проконтролировать использование детьми соцсетей. Им необходимо проинформировать детей о том, что в соцсетях может быть много негатива, из-за которого накапливается агрессия. И исходя из проведенной с детьми беседы, они могут сделать выводы о том, готовы ли они к нахождению там, или нет.

«У кого-то они появляются и в семь лет. Также необходимо понимать, что есть в решении этого вопроса тонкая грань, потому что нельзя запретить ребенку заводить аккаунты, так как есть риск подвергнуться буллингу со стороны сверстников», - пояснила эксперт.

Отвечая на вопрос о том, насколько будет эффективен запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет в Норвегии, она заявила, что это может быть под сомнением. Дело в том, что у подростков имеется тенденция отдаляться от родителей, поскольку взрослые говорят, что можно делать, а что нет. И когда что-то запрещено, то дети станут это делать назло другим.

С другой стороны, введение запрета оправдано тем, что соцсети очень сильно влияют на психику детей, вплоть до того, что могут травмировать психику за счет негатива. Соцсети используются для того, чтобы транслировать мнение какого-либо блогера. А это чревато тем, что неокрепшую психику можно легко настроить на что угодно.

«Мне кажется, что сама площадка должна регулировать, что можно транслировать, а что нельзя», - считает Дугенцова.

Напомним, что власти Норвегии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями. В Осло эту инициативу обосновали тем, что детей нужно защитить от вредного контента и «власти алгоритмов».